اقتصادية الشارقة والمجلس الاستشاري يعقدان اجتماعاً تنسيقياً

الشارقة 24:

استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سعادة محمد جمعة بن هندي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأعضاء اللجنة، في مبنى الدائرة الرئيسي بالشارقة، بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهما، وانطلاقاً من حرص الطرفين للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المستثمرين.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة بالضيوف، وأكد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وذلك بحضور مديري ومسؤولي الدائرة.

وأكد سعادته أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تستلهم من رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهدافها التنموية والتطويرية التي تنسجم شكلاً ومضموناً مع رؤية الإمارات، التي تهدف إلى أن تكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي، واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية، والتي تتطلب التعاون الوثيق بين كافة المعنيين من الجهات الحكومية لمواكبة التطورات وإنشاء منظومة تواصل مجتمعي وبنى تحتية، وفقاً لأعلى درجات الكفاءة مما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية للإمارة، وذلك بتقديم عرض تعريفي، حيث تناول العرض تحليلاً اقتصادياً لآخر البيانات والمستجدات التجارية والصناعية في الإمارة وفقاً للقطاعات الاقتصادية، وأكدت الدائرة من خلال العرض حرصها الدائم على دراسة الأوضاع الاقتصادية ومتابعتها بشكل مباشر من خلال تنفيذ اللقاءات مع المستثمرين بهدف الاطلاع على ما يواجههم من عقبات وتذليلها لهم، وتناول العرض المبادرات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين لتحفيزهم على التوسع في مشاريعهم وتحقيق استدامتها ولجذب المزيد من المستثمرين للإمارة.

كما تمت الإشارة لإنجازات الدائرة واستثمارها في البنية التكنولوجية، واستحداثها لعدد من الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث وصل عدد الخدمات الإلكترونية إلى 77 خدمة عبر بوابة الدائرة الإلكترونية، و47 خدمة ذكية على تطبيقات الدائرة في الهواتف الذكية، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي، وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة، كما وتسعى الدائرة وبشكل مستمر لتفعيل الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مما يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمار للإمارة، تحقيقاً لرؤية الدائرة وهي الريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد سعادة رئيس الدائرة أن الدائرة مستمرة في التنسيق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، من خلال اطلاعها على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في الساحة الاقتصادية للإمارة.

ومن جانب آخر تقدم سعادة محمد جمعة بن هندي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بالشكر لدائرة التنمية الاقتصادية على الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالعمل الاقتصادي في الإمارة، وأثنى سعادته على منهجية التطوير الواضحة التي تنتهجها الدائرة، وأكد على ضرورة استمرار عملية التنسيق بين الجانبين بما يضمن التكامل والتواصل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات للوصول إلى رؤية وخطة اقتصادية تنموية مميزة.

وثمنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جهود المجلس الاستشاري في الحرص على تطوير آلية العمل في كافة الجهات، لتحقيق عائد كبير في أداء المؤسسات وبما يلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.