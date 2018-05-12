"ضاحية الخالدية" يطلق مبادرته للأسر المتعففة

الشارقة 24:

أطلق مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة مبادرة "منكم وإليكم"، التي تأتي في إطار برامج ومشاريع مجلس الضاحية خلال شهر رمضان المبارك.

وتعد المبادرة إحدى أوجه الإحسان التي أتاحتها الضاحية لإيصال الأغذية إلى الأسر المتعففة التابعة لضاحية الخالدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس ضاحية الخالدية ليباركوا إطلاق مبادرة منكم إليكم، والتي تعد إحدى المبادرات الإنسانية من أهالي ضاحية الخالدية إلى الأسر المتعففة من أهالي الضاحية.

حضر الاجتماع خلفان سعيد المري نائب رئيس المجلس، والعضو محمد راشد بن جرش والعضو محمد علي بن هده والعضو علي حمد بن سيفان، وعبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس، وسلطان عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم شؤون الضواحي، وطارق الملا مسؤول المجلس، وموظفي المجلس.

وقال خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية، إن هذه الحملة الإنسانية تنبع من رؤية مجلس الضاحية واستراتيجيتها، وخاصة خلال شهر رمضان الذي يمثل شهر العطاء والرحمة، ويحرص أعضاء مجلس الضاحية على أن يشعر جميع المستفيدين من الحملة بهذه القيم الإنسانية النبيلة.