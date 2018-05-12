شرطة الشارقة تستعد لإطلاق مراسم مدفع رمضان

الشارقة 24:

أنهت القيادة العامة لشرطة الشارقة كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق مدفع الإفطار الرمضاني، والذي سوف يتم إطلاقه لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً خلال شهر رمضان المبارك، بمختلف المناطق بإمارة الشارقة.

وحرصت القيادة العامة لشرطة الشارقة على ريادتها في تنفيذ مراسم إطلاق مدفع رمضان كتقليد وموروث شعبي متجدد في كل عام، مشاركة منها لفرحة شعب الإمارات عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة عند حلول شهر رمضان المبارك في كل عام، ووقف العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، على مدى الجاهزية والاستعدادات الخاصة بفعالية مراسم إطلاق مدفع رمضان لهذا العام.

تأتي هذه الفعالية تحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة في التواصل الدائم مع الجمهور في كافة الأنشطة والفعاليات العامة، وتحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية بتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم، بحضور المقدم خالد بالأسود رئيس قسم الأمن والحراسات بإدارة المهام الخاصة، والرائد عبد الرحمن بوغانم مدير فرع الخدمات المساندة والضباط وممثلي مراكز شرطة الحمرية، والذيد، وخورفكان، ودبا الحصن وكلباء الشاملة.

وقام العقيد الناعور بالتفتيش علي المدافع وملحقاتها والتأكد من جاهزيتها، والتقى بعد ذلك بالأفراد المكلفين بإطلاق المدافع، وحثهم على التقيد بكافة إجراءات الأمن والسلامة عند تنفيذ مراسم المدافع طيلة أيام الشهر الفضيل.

وأكد العقيد الناعور بأن فعاليات هذا العام ستشهد إضافة مدفعين متجولين لتغطية أجزاء كبيره من أحياء الشارقة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة لشرطة الشارقة.