منطقة الحمرية تتزين لقدوم الشهر الفضيل

الشارقة 24:

قال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، إن البلدية تحرص على مواصلة دورها في توفير بيئة عائلية تتلاءم وشهر رمضان المبارك، من خلال تزيين الشوارع بما يتناسب مع أجواء ومعاني الشهر الكريم وقيمه الروحانية، مشيراً إلى أنه تم تزيين الشوارع والميادين الرئيسية بأشكال هندسية ضوئية تتماشى مع كافة معالم الإمارة وأشكالها المعمارية، وستستمر طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد، لافتاً إلى أن الإضاءة التي تم تزيين الشوارع بها تعبر عن الروح الإيمانية للشهر الفضيل.

وأشار الشامسي إلى أن بلدية الحمرية هي جزء وثيق الصلة من المجتمع، لذا تم تنفيذ نماذج من الطرازات المنوعة والمبتكرة من أعمال الزينة، والتي تضفي البهجة والسرور على مشاهديها، موضحاً أن تنوع أعمال الزينة يتم من خلال فنيين متخصصين وباختيار مجموعة من الأعمال والعبارات الفريدة التي تتناسب مع شهر رمضان الكريم، إضافة لكونها ذات أشكال جمالية مميزة تحقق البهجة والسرور لقاصدي منطقة الحمرية.