"الشارقة للقرآن الكريم" تكرم الفائزين بجائزة المنطقة الوسطى

الشارقة 24:

أقامت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة حفلها السنوي لتكريم الفائزين بمسابقة المنطقة الوسطى في دورتها التاسعة، في ظل النجاح الكبير الذي حققته الجائزة منذ انطلاقتها، وما شهدته من إقبال كبير.

حضر الحفل سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي بدينة الذيد، وراشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وجمع من أعيان والشخصيات المجتمعية بالمنطقة الوسطى.

وأشاد صالح عبيد بالليث مدير المؤسسة فرع المنطقة الوسطى، بالدعم الكريم والرعاية المتواصلة التي تتلقاها مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد أن تلك الرعاية تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على خدمة كتاب الله عز وجل والارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني حفظاً وترتيلاً وتجويداً، وتشجيع الأبناء من المواطنين والمقيمين على التنافس الشريف بينهم في حفظ القرآن وتلاوته وتجويده.

وفي ختام الحفل كرم سلطان مطر بن دلموك الفائزين في الجائزة، يرافقه الدكتور محمد عبد الله بن هويدن وراشد المحيان، وشمل التكريم 50 من حفظة القرآن الكريم والمحفظين المتميزين.