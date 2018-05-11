خلفان الذباحي يكشف عن مشاريع الحدائق والمتنزهات الجديدة بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال المهندس خلفان الذباحي مدير بلدية كلباء، إنه بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة تم ترسية عقد مشروع إنشاء حديقة جديدة بمنطقة الغيل بكلباء، تتضمن مسطحات خضراء ومرافق ترفيهية وممشى مطاطي وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية.

وأضاف إن المشروع الجديد يندرج ضمن توجهات الحكومة بزيادة الرقعة الخضراء، والتوسع في إنشاء المتنزهات العامة وحدائق الأحياء، لأهميتها القصوى كمتنفسات جاذبة للأهالي.

وأوضح أن مدينة كلباء تحظى باهتمام خاص في هذا السياق حيث تعد واحدة من أكثر مدن الساحل الشرقي وفرة بالمساحات الخضراء، وتضم عدداً كبيراً من الحدائق القائمة كحديقة الكورنيش، والسدرة، وسهيلة الجاري صيانتها وتطويرها، كما تم افتتاح حديقة الساف في الآونة الأخيرة.

وأشار الذباحي إلى قرب افتتاح الحدائق الجديدة كحديقتي البراحة، والمفرق، فضلاً عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء وتطوير وصيانة حديقة سهيلة، لافتاً إلى افتتاح الحدائق أمام الجمهور في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من توصيل الخدمات.

وضمن جهود البلدية ومساعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور كشف مدير بلدية كلباء عن رفد حديقة الشاطئ العامة بألعاب حديثة تتمتع بأعلى مواصفات الجودة، وتناسب الفئات العمرية من الأطفال ما فوق 3 سنوات.

ونوه إلى أن الفترة المقبلة سوف يتم خلالها تزويد بحيرة كلباء، والكورنيش الجديد، وحديقة الشاطئ بأجهزة لياقة بدنية تتناسب وطبيعة تلك المناطق، وتلبي متطلبات وتطلعات الأهالي، وتحفزهم على ممارسة الرياضة.

واعتبر الذباحي أن مدينة كلباء باتت تمتلك بنية تحتية مثلى لممارسة الرياضة من خلال المرافق التي وفرتها القيادة الرشيدة، وتزخر المدينة في الوقت الراهن بـ 4 مماشي مطاطية موزعة بواقع ممشى واحد بحدائق السدرة وسهيلة والساف والبراحة، وسيكون الممشى الخامس بحديقة الغيل.