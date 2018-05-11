"أولياء أمور المنطقة الوسطى" يعلن عن جائزة المجلس 2017-2018

الشارقة 24:

عقد مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى اجتماعه الثالث بمقره، وترأس الاجتماع سعادة راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس.

واعتمد المجلس الإعلان عن جائزة المجلس لعام 2017-2018 في دورتها الـ 11، والتي سيتم من خلالها تكريم الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور ومدراء المداس وفق آلية ومعايير التقييم الموضوعة لها، بتاريخ 7 يوليو.

حضر الاجتماع بدر رمضان الحوسني رئيس لجنة التميز والإبداع، ومهير عبيد الخيال رئيس لجنة التربية والتعليم، وحمّاد راشد المحيان رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات، وسالم محمد بن لاحج رئيس لجنة العلاقات العامة، وراشد محمد القابض رئيس اللجنة المالية وأعضاء المجلس سهيل سعيد الكعبي، وسعيد عبيد بالليث، وخفية محمد بن حمودة، ومن كوادر المجلس ضياء أبو شقير موزة عبيد سعيد.