فيصل القاسمي: توسعة مطار الشارقة تعزز من تجربة المسافرين

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي احتفلنا اليوم في الهيئة مع الموظفين وشركائنا الاستراتيجيين والإعلاميين بعام جديد من النجاح والتألق، وهذا الحفل يعتبر داعم وحافز لجميع الموظفين.

وأضاف: "نجتمع اليوم لشكر الجميع على جهودهم ودعمهم، فمنذ اعتماد مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي تم على الفور البدء بالإجراءات التنفيذية، حيث قامت الهيئة حتى الآن بمنح 4 عقود ضمن مشروع التوسعة الذي سيسهم عند الانتهاء منه في تعزيز تجربة المسافرين عبر المطار، ويرفع من تنافسية المطار الإقليمية والعالمية، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصميم خلال الشهر الجاري، وأن تنتهي أعمال الإنشاء ذات الصلة في الربع الثاني من عام 2022".