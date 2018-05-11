"المجلس الاستشاري" يبحث قانون إعادة تنظيم "غرفة الشارقة"

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته، الخميس، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع رؤاها حول مشروع قانون إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ترأس الاجتماع محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب أعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن تمت إحالته إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.