حاكم الشارقة يحضر مأدبة غداء أقامها سمو ولي عهده

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أقام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مأدبة غداء على شرف صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك في قصر سمو ولي العهد العامر بمنطقة سيح المسنّد بمدينة الشارقة.

حضر المأدبة إلى جانب سموهم، الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس الشارقة للنفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ محمد والشيخ سعود والشيخ أحمد والشيخ سالم أنجال سمو ولي عهد الشارقة، والشيخ محمد والشيخ سلطان والشيخ سالم أنجال المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ أحمد والشيخ سلطان والشيخ خليفة والشيخ غانم أنجال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، والشيخ سلطان والشيخ سعود أنجال الشيخ محمد بن سعود القاسمي وعدد من الشيوخ.

كما حضر مأدبة الغداء معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة عبد الرحمن بن علي الجروان، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة الدكتور المهندس راشد عبيد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسعادة خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وسعادة عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات في الإمارات الشمالية، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صلاح بطي المهيري المستشار بدائرة التخطيط والمساحة، وسعادة سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة محمد مصبح السويدي المستشار بمكتب سمو الحاكم، وسعادة حسن مصطفى الأمين المستشار القانوني بحكومة الشارقة، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة عبد العزيز أحمد القريدي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وسعادة منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعدد من أعيان البلاد ورجال الأعمال.