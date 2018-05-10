"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تدشن 11 مسجداً جديداً

الشارقة 24:





استكمالاً لخطتها الطموحة التي أعلنت عنها قبل شهرين، افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 11 مسجداً جديداً متنوعة في مساحاتها وطرزها المعمارية، وموزعة على مختلف الضواحي والمناطق بإمارة الشارقة، وذلك ضمن استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك للتيسير على القاطنين في الوصول إلى دور العبادة، وأداء الشعائر بكل سهولة ويسر وطمأنينة.

تتوزع المساجد الجديدة على منطقة النوف والبديع والسيوح والطي والبوطينة، والصناعية 2 ، والصناعية 4 ، والصناعية 10، والصناعية 11، والصجعة، ومنطقة وشاح، لتخدم هذه المساجد شريحة كبيرة من قاطني المناطق خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وثمن سعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة الدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتذليله كافة العقبات لتشييد المساجد في الإمارة على أفضل الأراضي.

كما أشاد بجهود جميع العاملين الذي بذلوا قصارى جهدهم لإنجاز افتتاح المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما بذلوا وقدموا خدمة لبيوت الله.