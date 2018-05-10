العميد الشريف يشهد تخريج دورة حفظ النظام

الشارقة 24:





شهد العميد عارف محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور العقيد عبد الله أبراهيم نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم علي الكي الحمودي نائب مدير معهد تدريب الشرطة والسيد لوران كوزاني الملحق الإقليمي للأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية بالدولة، تخريج دورة حفظ النظام وإدارة أعمال العنف بالسجون، والتي نظمها معهد تدريب الشرطة بالتعاون مع الشرطة الفرنسية، بمشاركة 40 منتسباً من العاملين بالمؤسسة العقابية.

وأكد العميد الشريف على أهمية تنمية المهارات لدي أفراد الشرطة من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات الشرطية الأخرى والاطلاع على الأساليب والتقنيات المستخدمة في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

وتم خلال التخريج تنفيذ تمارين عملية لكيفية التعامل مع حالات العنف والشغب، وعمليات القبض والتفتيش.

وكرم العميد الشريف خلال الحفل مدربين الدورة تقديراً لما بذلوه من جهد مقدر لنقل خبراتهم، كما كرم الملحق الأمني السيد لوران كوزاني مفوض الشرطة الفرنسية بالدولة لتعاونه الدائم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع التذكارية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والشرطة الفرنسية، والصورة التذكارية مع خريجين الدورة.