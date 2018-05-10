سلطان بن أحمد يفتتح مهرجان صير بونعير السبت

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

يفتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان صير بونعير، بحضور سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وكبار الشخصيات، السبت، الدورة الـ 19 من المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت شعار "البحر حياتنا"، ويحتفي بالتراث الإماراتي البحري.

يأتي تنظيم مهرجان صير بونعير الذي انطلقت فعالياته، الخميس، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صون الموروث الحضاري والبيئي والمحافظة عليه للأجيال المقبلة، وإبراز المكانة المتميزة التي تحظى بها جزيرة صير بونعير في الذاكرة الإماراتية، باعتبارها حاضنة لكنوزه التراثية والبيئية.

وقامت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية خلال هذا المهرجان الذي يحتفي بالبحر وما يحتويه من نفائس وكنوز، وبالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، ونادي الشارقة للرياضات البحرية، بزراعة الشعاب المرجانية على شكل عبارة "سلطان الخير"، والتي أهدتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، تقديراً لاهتمام سموه المستمر بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويشهد المهرجان هذا العام فعاليات كثيرة معظمها يرتبط بالبحر، وإلى جانب العروض التراثية التي تقدمها الفرق الشعبية، خصص المهرجان مساحة واسعة للحرفيين لتقديم مهاراتهم المتصلة بالبحر، مثل فلق المحار، وصناعة القراقير، والحبال، وكذلك صناعة المالح، وتأتي إقامة هذه الفعاليات في إطار تجديد علاقة الأجيال الجديدة مع تراث الأجداد، الذين اعتمدوا قديماً على البحر كمصدر رزق لهم.