سلطان القاسمي يعيّن عيسى هلال أميناً عاماً لـ "الشارقة الرياضي"

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 26 لسنة 2018، بشأن التكليف بمهام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يُكلف السيد/ عيسى علي هلال بن زاهر الحزامي، بمهام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى أي حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.