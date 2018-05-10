110 مليون درهم صافي أرباح العربية للطيران في الربع الأول

الشارقة 24:

أعلنت العربية للطيران "ش. م. ع." عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام 2018، حيث تواصل أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأداء القوي على المستويين التجاري والتشغيلي.

وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية بلغت 110 مليون درهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2018، وذلك بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع 102 مليون درهم تم تسجيلها عن الفترة عينها من العام الماضي، فيما وصلت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 877 مليون درهم، وذلك بارتفاع نسبته 8% عن إيرادات الربع الأول من العام 2017، ونقلت العربية للطيران على متن أسطولها أكثر من 2 مليون مسافر خلال الفترة بين مطلع يناير ونهاية مارس من العام 2018، لينسجم ذلك مع الرقم المرتفع الذي سجلته الناقلة خلال الربع الأول من العام الماضي، وجاء معدل إشغال المقاعد "نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة" خلال الربع الأول من العام 2018 عند 80٪، وهو ما يعتبر معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: "نحن سعداء لرؤية النتائج القوية التي سجلتها العربية للطيران في العام 2017، مستمرة مع الأرباح القوية المسجلة في الربع الأول من عام 2018، يعتبر الأداء المالي القوي للربع الأول انعكاساً لنموذج العمل المميز الذي نديره ومدعوماً باستراتيجيتنا الواضحة للنمو، وساهمت تدابير التحكم في التكاليف الصلبة التي اتخذناها واستمرار الطلب القوي للمسافرين على رحلاتنا في التأثير الإيجابي على الأداء المالي للناقلة خلال الربع الأول".

هذا وقد أضافت العربية للطيران 3 وجهات جديدة خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث انطلقت الرحلات بين الشارقة ومطار شيرميتيافو في موسكو وإلى جدة والكويت انطلاقاً من سوهاج في مصر، وتبع ذلك الإعلان عن رحلات جديدة من الشارقة إلى قابالا في أذربيجان وأزمير وبودرم في تركيا في يونيو 2018، وإلى غروزني في روسيا ابتداء من أبريل 2018، هذا وقد فازت "العربية للطيران" بجائزة "اختيار المحررين" خلال حفل توزيع "جوائز قطاع النقل الجوي 2018"، والتي عكست التزام الشركة الدائم بتحقيق رضا عملائها، وسعيها المتواصل لتطوير خدماتها وعملياتها وقطاع النقل الجوي بشكل عام.