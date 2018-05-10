"طرق الشارقة" تنظم محاضرة دينية لموظفيها

الشارقة 24:

تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، وحرصاً منها على تعزيز الوعي الديني لدى فريق عملها، نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة محاضرة دينية تحت شعار "رسالة إلى موظف" قدمها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي، بحضور عدد من موظفي وموظفات الهيئة، وذلك في مبنى الهيئة الرئيس بمنطقة العزرة.

وأفاد علي راشد الشامسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة، أن هذه المحاضرة الدينية تنبع من مسؤولية الهيئة المجتمعية تجاه موظفيها، وحرصاً منها مواكبة كافة المناسبات الدينية والوطنية والفعاليات المختلفة التي تشهدها دولتنا، مؤكداً أن الهيئة لديها خطة سنوية لتقديم الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل بما يلبي احتياجات جميع الموظفين، لا سيما في شهر رمضان الكريم الذي خصصنا له العديد من الأنشطة الدينية والمجتمعية والثقافية والخيرية، التي تهدف إلى ترسيخ روح الإخاء والتواصل والمودة بما يعمق مبادئ المشاركة ودعم روح الفريق والتعاون بين الموظفين.

وقد تضمنت الندوة العديد من المحاور مثل العلاقات بين فريق العمل، ونشر التسامح والأفكار الإيجابية، وكيفية المحافظة على أسرار العمل وحسن التعامل مع الزملاء والجمهور أيضاً، وأكد المحاضر على ضرورة التحلي بالأخلاقيات الحميدة التي حث عليها الإسلام.

وفي ختام المحاضرة رد الكمالي على كافة تساؤلات واستفسارات الحضور، ومن ثم قام سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة بتكريمه.