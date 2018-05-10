"تخطيط الشارقة" تستضيف المعرض الختامي لمنتجات طلبة مركز "مسارات"

الشارقة 24 – وام:

استضافت دائرة التخطيط والمساحة اليوم الأربعاء بمقرها، المعرض الختامي لمنتجات طلبة مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والمقام تحت عنوان "صُنع بأيدينا"، وتضمن المعرض 500 قطعة فنية متنوعة أنتجها وأبدعها طلبة المركز.





وأكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، حرص الدائرة على دعم وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة، وضرورة تعزيز سبل التعاون والشراكة بين المؤسسات العاملة معهم وبقية المؤسسات المجتمعية من أجل تحقيق الهدف الأسمى بدمجهم في المؤسسات العاملة وإشراكهم في بناء المستقبل.

وأشاد المهيري بالمستوى المتميز والاحترافي الذي يتمتع به منتسبو مركز مسارات للتطوير والتمكين، مثمناً المجهودات العظيمة التي يبذلها مسؤولو المركز ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للوصول إلى هذا المستوى المشرف للأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء الوطن وجودة المنتجات المعروضة وتنوعها حفاظاً على الموروث الشعبي.