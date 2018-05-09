مجلس إدارة جديد لـ "جمعية المعلمين"

الشارقة 24:

عقدت جمعية المعلمين اجتماعاً لجمعيتها العمومية في قصر الثقافة بالشارقة، حيث تم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وكذلك برامج النشاط وخطة العمل لعام 2018.

وفي ختام أعمال الجمعية تم انتخاب مجلس إدارة جديد، وتوزيع المناصب الإدارية التي تنص عليها اللوائح والقوانين، حيث تم اختيار شريفة موسى حسن رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، وصلاح الحوسني نائباً للرئيس، ومشعل خميس راشد الخديم أميناً للسر، وحلاوة الشحي أميناً للصندوق، وتعيين علياء الشامسي مديراً عاماً لجمعية المعلمين.

وقد ركزت مناقشات أعضاء المجلس الجدد على أبرز المسارات المستحدثة، لتفعيل دور الجمعية وفقاً للمستجدات التي يشهدها الميدان التربوي.