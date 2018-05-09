جملة من المشاريع الخدمية والترفيهية الجديدة بدبا الحصن

الشارقة24 – وليد الشيخ:





أعلنت دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة عن بدء العمل في تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة بمدينة دبا الحصن، كاشفة عن تسليم مشاريع أخرى تشمل القطاعات السياحية والتعليمية والترفيهية في المدينة الفاضلة.

ممشى مطاطي بالقناة المائية:

قالت المهندسة إيمان النقبي مهندسة إشراف بفرع الدائرة في دبا الحصن أن الدائرة شرعت في الأعمال التحضيرية لإنشاء ممشى مطاطي جديد على امتداد القناة المائية بطول 766 متراً وعرض 3 أمتار، لافتة إلى دراسة مستفيضة أجرتها الدائرة قبل بدء المشروع بغاية استثمار المسارات الواقعة على امتداد القناة التي تمثل لوحة فنية وسياحية بديعة في دبا الحصن.

وأشارت إلى إنجاز وتسليم ممشى مطاطي آخر بحديقة دبا الحصن العامة بطول 786 متراً وعرض 4 أمتار، موضحة أن مشاريع المماشي المطاطية وغيرها من مشاريع تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، بهدف تطوير المرافق الخدمية وتشجيع الأهالي على ممارسة الرياضة في بيئة صحية وطبيعة ملائمة.

مجمع "مخازن المالح":

وضمن مشاريع الدائرة الجاري تنفيذها تلبية لمتطلبات المجالس البلدية، ومواكبة للنهضة العمرانية التي تشهدها دبا الحصن، كشفت النقبي عن بدء الأعمال التحضيرية لمشروع إنشاء وصيانة مجمع مخازن جديد لصناعة المالح في جزيرة الحصن.

وأوضحت أن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بلدية دبا الحصن يحتوي على 27 مخزناً، ومنطقة لتمليح الأسماك، وغرفة للخدمات، مشيرة إلى أهمية المشروع كون صناعة المالح واحدة من أقدم الصناعات التقليدية والتراثية التي تشتهر بها دبا الحصن، ومرتكز رئيس من مرتكزاتها الاقتصادية.

حديقتان جديدتان:

وفي إطار خطة الدائرة لزيادة البساط الأخضر والتوسع في إنشاء حدائق الأحياء والمتنزهات التي تعد متنفساً هاماً للأهالي، نوهت المهندسة إيمان النقبي إلى مباشرة الدائرة في إنشاء حديقتين جديدتين من حدائق الأحياء بحي المهلب، والحي الغربي.

وأضافت النقبي أن الحدائق الجديدة تتضمن رصف الممرات ورفدها بالانترلوك، كما سيتم تزويدها بألعاب مزودة بأرضيات مطاطية للحفاظ على سلامة الأطفال وذوي الإعاقة، فضلاً عن مراعاتها لاحتياجات كبار السن وتوفير الأجهزة الملائمة لهم.

مطعم سياحي:

في سياق الخطة التطويرية لجزيرة الحصن، وضمن المشاريع الخدمية والسياحية في المدينة، قالت النقبي إنه جار العمل بمشروع مطعم سياحي كبير في الجزيرة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم.

وأوضحت أن المطعم يتكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي على قاعة طعام وجلسات خارجية ومطبخ ودورات مياه ومخزن، فيما يحتوي الطابق الأول على غرفة تحضير وجلسات خارجية ومطبخ ودورات مياه ومخزن أيضاً.

وأكدت النقبي أهمية مشروع المطعم حيث راعت الدائرة في تصميمه معايير الاستدامة.

إنجاز الحضانة النموذجية:

ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء 66 حضانة نموذجية في مختلف أرجاء الإمارة، انتهت الدائرة حسبما أعلنت المهندسة إيمان النقبي من إنشاء وتسليم حضانة دبا الحصن النموذجية بتكلفة 9 ملايين درهم.

وقالت النقبي إن الحضانة التي تتسع لـ 80 طفلاً، تبلغ مساحة مبناها 2100 متر مربع، وتتكون من 4 فصول للأنشطة، وصالة ألعاب، وعيادة، وغرف إدارية.

وأشارت إلى تأثيث الحضانة بشكل كامل، واستيفاء المشروع للمعايير التي تكفل بيئة تعليمية متطورة وصحية آمنة للأطفال على الوجه الأمثل.