"موارد الشارقة" تواصل تنفيذ البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي"

الشارقة 24 – وام:

مستهدفةً مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، تواصل دائرة الموارد البشرية بالشارقة، تنفيذ البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي"، الذي تنظمه تحت شعار "تقييم الأداء.. نماء وارتقاء".

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي وربطها بالأهداف الفردية للموظف، وصولاً إلى تحقيق الالتزام والرضا الوظيفي ورفع مستوى الجودة في العمل بما يساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

وتتناول محاور البرنامج التدريبي، التعريف بالاستراتيجية الحكومية والمؤسسية، وربط الاستراتيجية المؤسسية بالأهداف الفردية، وأساليب تطوير الأداء والتقييم الوظيفي للفرد ورفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية لدعم الاستراتيجية الحكومية، وتمكين الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة الإيجابية.