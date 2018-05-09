نادي البطائح يحصل على شهادة "الأيزو" في إدارة الجودة الشاملة

الشارقة 24:

نظم نادي البطائح الثقافي الرياضي، صباح اليوم الأربعاء، احتفالاً، بمناسبة حصول النادي على شهادة الأيزو 2015-9001 في إدارة الجودة الشاملة بعد مراحل من العمل التنظيمي تطوير الأداء الوظيفي وسلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في تطبيق معايير الجودة.

جاء ذلك، بحضور سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح عضو مجلس إدارة النادي، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح أمين السر العام للنادي وممثل الشركة المعتمدة من المنظمة العالمية للجودة وجميع موظفي النادي.

أعرب الطنيجي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعد تتويجاً لجهود العمل خلال المراحل السابقة من إعادة الهيكلة الإدارية وخلق منظومة إدارية جديدة تتماشي مع متطلبات وشروط إدارة الجودة الشاملة، وتطبيق معايير المؤسسة العالمية في التطوير الإداري، وانسجاماً مع تطلعات وأهداف مجلس إدارة النادي الاستراتيجية الرامية إلى التميز وإحداث نقلة نوعية في العمل الإداري والرياضي.

وتقدم الطنيجي بالتهنئة إلى كافة الموظفين والعاملين في النادي لجهودهم وإخلاصهم في العمل والاستجابة لأنظمة التطوير الإداري، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي لتعاونه ودعمه لمنظومة الأداء المتميز والجودة الشاملة.