العقيد الناعور يكرم متعاوناً مع شرطة الشارقة

الشارقة 24:

انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية بتعزيز الأمن والأمان، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تكريم المتعاونين مع أجهزة الشرطة، كرم العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور نائب مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمكتبه، صباح اليوم الأربعاء، محمد علي رزق الله، تقديراً لتعاونه مع شرطة الشارقة.

ثمن العقيد الناعور الدور الإيجابي للسيد رزق الله في تعاونه مع الشرطة، حاثاً أفراد الجمهور على التعاون البناء والدائم مع الشرطة والإبلاغ الفوري للجهات الأمنية في حالة رصد أي سلوكيات سلبية على الطرقات.