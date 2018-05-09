سلطان القاسمي يفتتح معرض "تصاميم كلية الهندسة" بجامعة الشارقة

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، معرض "مشاريع تصاميم كلية الهندسة السنوي"، والذي تنظمه كلية الهندسة للمرة الأولى، تحت شعار "تصميم المستقبل"، وذلك بمقر المبنى الرئيس بجامعة الشارقة ومباني كلية الهندسة بكليتي الطلاب والطالبات.

وبعد قصّ الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة مختلف المشروعات التي يضمها المعرض، والبالغ عددها 124 مشروعاً، قدمها الطلبة من أقسام وبرامج كلية الهندسة، وهي: هندسة العمارة، وهندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب، والهندسة المدنية والهندسة البيئية، والهندسة الصناعية وإدارة الهندسة، والهندسة الميكانيكية، والهندسة النووية، وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة.

وتفقد سموه كافة المشروعات التي يضمها المعرض، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل من مجموعات الطلبة المشاركين، عن كل مشروع، وكيفية إنتاجه، وفكرته العلمية، وطريقة عمله، وأهميته، والمواد المستخدمة فيه، إلى جانب الفوائد العائدة من المشروع، ومدى ملائمته ومراعاته للبيئة، وإمكانية تطبيقه والاستفادة منه كابتكار علمي متطور ومستقبلي.

كما اطلع سموه، خلال الجولة، على عروض الطلبة لأعمالهم المتنوعة القائمة على البحوث التطبيقية، والنماذج الوظيفية لتصاميمهم، ذات الصلة بالمجالات الصناعية والهندسية المتنوعة المحلية والوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالمية، والتي تُمثّل نماذجاً حديثة تُحاكي الابتكارات المستقبلية العالمية، وتقدم أفكاراً متقدمة ومتطورة تختص بتطوير العديد من مجالات الخدمات المجتمعية الأساسية والبنية التحتية، وتعكس المستوى المتميز للجامعة ولكلية الهندسة بتخصصاتها وبرامجها المختلفة.

وتعرّف سموه، خلال الجولة في المعرض، على مختلف التطبيقات الهندسية والابتكارات التي حملتها أفكار ومشروعات الطلبة، ورؤيتهم للحلول المستقبلية التي تطرحها وتوفرها التخصصات الهندسية، مثل، إنشاء وبناء المباني الذكية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأنظمة الطرق الحديثة وإضاءتها، والتحكم في أجهزة الكهرباء والتكييف، وتوفير الطاقة في المجالات المختلفة، وتطوير المباني الشاهقة، وأنظمة الصرف الصحي، ومياه الشرب وابتكارات الحلول المناسبة لها، وإدارة التحكم في أنظمة إطفاء الحرائق، وحلول إدارات المخاطر والأزمات، واستخدامات الأشعة وفوائدها في التصوير الدقيق، وأحدث الابتكارات في مجال الأنظمة الكهروضوئية، وتحلية المياه، وتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية، وغيرها.

وعمل الطلبة في مشروعاتهم التي قدمت في المعرض، على تطوير العديد من الأنظمة الهندسية في مجالاتها المختلفة، وتقديم الحلول المبتكرة للعديد من المشكلات التي تواجه المجتمع، والصناعات والمشروعات الكبرى للخدمات بمختلف أنواعها، حيث ارتكز الطلبة في أبحاثهم على تطبيق مهارات حل المشكلات الهندسية في العالم الحقيقي باستخدام المعرفة والعلوم التي حصلوا عليها خلال دراستهم في الجامعة.