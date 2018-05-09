المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يستقبل وفداً من "الخدمات الطبية"

الشارقة 24:

في إطار الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كافة القطاعات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، ولضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، استقبل العميد أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة، في مكتبه، وفداً من إدارة الخدمات الطبية بالشارقة ضم كل من المقدم د. مريم النقبي، والنقيب سهيلة خميس، ود. صفاء علي، مريم الكعبي فني مختبر، بحضور العقيد رائدة بن خادم مدير فرع التحاليل الكيميائية، ود. معتصم إبراهيم خبير السموم والمخدرات بالمختبر.

في بداية الاجتماع، رحب العميد السركال بالحضور، وأكد أهمية هذه اللقاءات لترسيخ ثقافة التواصل والترابط الفني والاستعانة بالخبرات المتاحة بالمختبر الجنائي لتقديم الدعم الفني اللازم، لما لها من دور إيجابي وحيوي في زيادة مستوى التنسيق، وبما يحقق من جودة أداء المهام في العمل الشرطي في تناغم تام مع أهداف الوزارة الرامية إلى زيادة نسبة الشعور بالأمن والسعادة في ربوع المجتمع.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوفد عن سعادته بهذه الزيارة التنسيقية مشيدين بالكفاءات العلمية البشرية المتوفرة، بالإضافة إلى مستوى التقنيات العالية المستخدمة في الكشف عن الجريمة في المختبر الجنائي بشرطة الشارقة.