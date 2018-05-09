بلدية الحمرية وشرطة الشارقة تبحثان استمرار مبادرة "سلامتك أولاً"

الشارقة 24:

بحث مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، خلال اجتماعه مع القيادة العامة لشرطة الشارقة كافة الأمور التنسيقية لاستكمال تضافر الجهود المشتركة لمواصلة تنفيذ حملة "سلامتك أولاً"، وما تهدف إليه من الحفاظ على أرواح مرتادي الشاطئ من الغرق.

وأثنى مبارك راشد الشامسي على دور القيادة العامة لشرطة الشارقة وعلى رأسها اللواء سيف الزري الشامسي في المتابعة والتوجيه، وفي التعاون المتواصل على مدار الساعة وفي كافة الأوقات للحفاظ على سلامة مرتادي الشاطئ.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين الشرطة وقسم الإنقاذ ومفتشي البلدية لضمان مواصلة النجاح في سلامة مرتادي الشاطئ على مدار العام، فضلاً عن تحليل دراسة الاستبيانات التي أجريت في العام الماضي والأخذ بتوصياتها من منطلق تحسين الأداء.