حاكم الشارقة يفتتح معرض تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، في مبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، معرض مشاريع تخرج طلبة الكلية من خريجي الدفعة 13.

وفور وصول سموه لمقر إقامة المعرض، وبعد قَص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاحه، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء وردهات وأقسام المعرض الأربعة، والتي ضمت الفنون الجميلة، وتصميم الأزياء والمنسوجات، والعمارة الداخلية والتصميم، والتصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، متفقداً كافة الأعمال التي أبدعها الطلبة الخريجون والتي تعتبر نتاج جهودهم واكتسابهم للمعارف النظرية والعملية خلال مرحلة دراستهم، مستمعاً سموه إلى شرح واف من الطلبة منفذي المشاريع والأساتذة المشرفين حول مشاريع التخرج ودلالاتها.

واستهل سموه جولته بتفقد أعمال طلبة برنامج الفنون الجميلة، والتي تميزت بأفكار إبداعية وحديثة باستخدام وسائل مختلفة لخلق أعمال فنية متداخلة تبرز جماليات محتوى العمل، ويهدف برنامج الفنون الجميلة والتصميم إلى خلق بيئة فنية معاصرة بغية إعداد جيل متفرد من الطلبة عبر مناهج دراسية صممت لتزويدهم بالمعارف الفنية اللازمة، فضلاً عن الممارسة العملية المعتمدة على البحث والتفكير النقدي وذلك بغية رعاية وتقديم النخب المتميزة في هذا المجال الإبداعي.

وفي هذا القسم من المعرض والخاص بالفنون الجميلة، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة باقتناء مشروع تخرج الطالبة عائشة الجابري والذي جاء بعنوان "أحجار دائرية"، على أن يعرض وتزين به مرافق استراحة سد الرفيصة التي افتتحها سموه منتصف أبريل الماضي، في مدينة خورفكان، ويشكل العمل الفني علاقة وطيدة بين الفنانة ونشأتها في بيئة جبلية، حيث أسهمت الحجارة بتكوين شخصيتها الصلبة والمقاومة مما دفعها لدراستها وفهمها أكثر وتسخيرها في أعمال فنية.

بعدها انتقل سموه للوقوف على أعمال الطلبة الخريجين من برنامج تصميم الأزياء والمنسوجات، الذي يسعى من خلال عمليته التعليمية إلى إعداد الطلبة لمهنة تنافسية ومتعددة الأوجه، وتتمحور العملية حول توليف مهارات التصميم الإبداعي والفني وتحويل الأفكار الأولية إلى المنتجات النسيجية النهائية من خلال البحث والتطوير والإنتاج ومن ثم العرض.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة معرض خريجي برنامج العمارة الداخلية والتصميم، الذي يعكس مدى اكتساب الطلبة للمعرفة والمهارات المتقدمة في فهم وتطبيق عملية التصميم بجميع مراحلها، بدءاً من الأنشطة البحثية ومروراً بالبرمجة وتخطيط الفضاء الداخلي واختيار العناصر الزخرفية والجمالية والأثاث وغيرها، وقد أسهم كل ذلك في إكسابهم مهارات متقدمة في فن التواصل والعرض.

واختتم سموه جولته في معرض أعمال خريجي الدفعة 13 من طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بتفقد أعمال خريجي برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، والذي يهدف إلى إعداد مصممين جرافيك واثقين متمكنين وناقدين وعالميين وعمل البرنامج على إعداد طلبته بمعرفة متخصصة تساعدهم على تطوير الهوية الإبداعية والمهارات التقنية والاحترافية بالإضافة إلى دعمهم بمعرفة واسعة ومتنوعة تساندهم في تطوير خبراتهم المهنية المستقبلية.

ويهدف المعرض إلى وضع الأعمال الفنية والإبداعية للطلبة ضمن دائرة الضوء الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة الخريجين بأنفسهم ويقوي عزيمتهم، ويعد المعرض فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الطلبة الخريجين وزوار المعرض من محترفي الفنون المختلفة والمهتمين بها والقائمين على تدريسها.

وينصب اهتمام كلية الفنون الجميلة والتصميم على تنمية مهارات الإبداع الفني ورعايتها في بيئة تعليمية تعزز النمو الشخصي لدى الدارسين وتيسر لهم سبل اكتساب المعرفة وتطويرها، كما أنها توفر للطلبة أفضل فرص التعلم لمساعدتهم على تنمية مواهبهم واستثمار قدراتهم، وتعد الكلية الأرفع والأهم بين مثيلاتها في المنطقة.

حضر افتتاح معرض تخرج 13 إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والسادة أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور عبد الصاحب مهدي عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم بالوكالة، وعدد من السادة نواب مدير جامعة الشارقة.