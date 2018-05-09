"استشاري الشارقة" ينظم محاضرة "الابتكار "

الشارقة 24:

نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة محاضرة تحت عنوان "الابتكار" في مقره، قدمها اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي، في إطار تعزيز مذكرة التعاون الموقعة بين المجلس والجمعية.

وأقيمت المحاضرة بحضور خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعضاء وعضوات المجلس والأمين العام للمجلس، والمعنيين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة وكوادر الأمانة العامة للمجلس الاستشاري.

ويأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من رؤية المجلس الاستشاري، وتلاقي جهوده وخططه الاستراتيجية في نشر ثقافة الابتكار وتشجيع وتحفيز الكوادر البشرية في أخذ زمام الأمور في مجال الإبداع والابتكار.

وفي نهاية المحاضرة كرمت رئيسة المجلس الاستشاري خولة الملا المحاضر اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي، تقديراً لدوره المميز في نشر ثقافة الإبداع والابتكار والمحاضرة القيمة التي قدمها تجسيداً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المجلس والجمعية.