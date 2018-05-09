عائشة خالد القاسمي: زايد شخصية استثنائية لن تتكرر

الشارقة 24:

بمناسبة مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أشارت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، إلى أن الوالد المؤسس شخصية استثنائية لن تتكرر في التاريخ العربي المعاصر، والإماراتي، فهو رمزُ وطن، ومنبعُ عطاء، مؤكدة أن مآثر المغفور له رسخّت منظومة قيم ومبادئ أسهمت في الارتقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وجعلت منها دولة قوية بالعلم والمعرفة تخطو كلّ يوم خطوات واسعة نحو المجد.

وقالت: "تمرّ علينا ذكرى 100 عام على ميلاد القائد الباني، هذه المناسبة التي نستحضر فيها سنوياً منجزات رجل ترك بصمة لا تنسى في ذاكرة الأجيال، وأسهم بنظرته الثاقبة، وحكمته في صناعة التاريخ الحديث، ونحن نحقق في دولة الإمارات الإنجازات الكبرى التي عززت مكانتنا بين الدول الكبرى في شتى المجالات".

وتابعت الشيخة عائشة خالد القاسمي: "إن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تعكس حرص أبناء الشعب الإماراتي على الاعتزاز بالإرث الكبير الذي تركه المغفور له، وتشكّل فرصة للاستفادة من الدروس والعبر الكبيرة من تاريخه ومجده، وتعمّق علاقة الأجيال الجديدة مع قائدهم ورمزهم الاستثنائيّ، ليبقى صرح الوطن شامخاً بماضيه وحاضره ومستقبله".