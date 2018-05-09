"كهرباء الشارقة" تنجز المرحلة الأولى لتوصيل الغاز الطبيعي بخورفكان

الشارقة 24:

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة المرحلة الأولى من توصيل خدمات الغاز الطبيعي لمنطقة الزبارة بمدينة خورفكان، بطول 14 كم، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 132 فيلا سكنية، وسيتم خلال المرحلة المقبلة إنجاز باقي مراحل المشروع والتمديدات الداخلية في المنطقة بالكامل حيث تم تقسيم المشروع إلى 6 مراحل يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد.

وأشار سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى أن مشروع الغاز الطبيعي بمدينة خورفكان شهد تطوراً كبيراً، حيث يستفيد منه حالياً أكثر من 1635 مشتركاً في مختلف المناطق، وأن شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت أكثر من 145 كم، ويجري حالياً تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة بمعدلات زمنية تسبق المعدلات الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع، وستبدأ الهيئة خلال الشهر القادم تنفيذ مشروع جديد لتمديدات شبكة الغاز الطبيعي في منطقة الساف بمدينة كلباء بطول 12 كم ويستفيد منه 210 منزل.

وأوضح الليم أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد أن مشروع الغاز الطبيعي الحيوي بإمارة الشارقة يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها، مقارنةً باستخدام الغاز المسال "الأسطوانات"، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأكد المهندس خالد علي حسن الحوسني مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية، أن المرحلة الأولى بمنطقة الزبارة انتهى في وقت قياسي، وتم تدفق الغاز في التمديدات وأصبحت جاهزة للتوصيل لسكان المنطقة، يتم وفق أفضل المواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة المناطق بمدينة خورفكان، حيث سيتم تنفيذ مشروع لتمديد خط رئيسي لشبكات الغاز لمنطقة الحراي بالكامل، وسيستفيد منه المنطقة بالكامل سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

وأوضح أنه تم اكتمال كل الترتيبات اللازمة لتمكين المشتركين في هذه المناطق الجديدة من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي ويمكن للمشتركين الآن الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم حسب الاجراءات المتبعة لدى الهيئة.

وأضاف بأن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.