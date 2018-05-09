جميلة القاسمي تتسلم دكتوراه فخرية في الآداب الإنسانية

الشارقة 24:

تسلمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، السبت، شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من كلية بيكن بولاية فلوريدا الأميركية، تقديراً لإرثها كمناصرة رائدة في مجال التوعية الإنسانية وإسهاماتها في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة محلياً ودولياً، ودورها في دمجهم في نشاطات الحياة كالتعليم والعمل والفنون، واهتمامها بإيجاد فرص تنظيم مشاريع للنساء ذوات الإعاقة، وإسهامها كذلك في تأسيس مؤسسات وجمعيات ومنظمات تعمل في مجال الإعاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي كلمة ألقتها في حفل التخرج الذي أقامته الكلية لطلبتها دفعة العام 2018، في مدينة مونت دورا بولاية فلوريدا وحضره رئيس الكلية د. جورج هاغرتي وأعضاء مجلس الأمناء وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين وأولياء أمورهم، تحدثت الشيخة جميلة القاسمي عن دراستها في أميركا والظروف التي مرت بها وتخرجها من جامعة ولاية كاليفورنيا وعودتها إلى الإمارات والتحديات التي واجهتها، وأبرزها ما يتعلق بتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المناصرة والاحتواء وصولاً إلى التمكين.

وخاطبت الشيخة جميلة القاسمي الطلبة الخريجين فلخصت خبرتها ونصائحها لهم في هذه اللحظات الفاصلة والحاسمة في حياتهم وانتقالهم من مقاعد الدراسة إلى الحياة برحابتها وواقعيتها، معبرة عن فخرها وثقتها بهم وقدرتهم على أن يظهروا للعالم أن الاختلافات لا تشكل أبداً عقبة في طريق النجاح، بل هي قيمة مضافة ستثري حياة الآخرين.

بدوره أكد رئيس كلية بيكن الدكتور جورج هاغرتي أن منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية للشيخة جميلة القاسمي جاء تكريماً لمناصرتها الرائدة للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، مؤكداً أن كل ما دافعت عنه وحققته نيابة عن الآخرين يضعها بين الأفراد المهنيين المحترفين الذين يستحقون أعلى تكريم من كلية بيكن بولاية فلوريدا الأميركية.

وقد توجهت مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في هذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للمدينة، على دعمه اللامحدود ومساندته الدائمة التي كان لها أكبر الأثر في الوصول إلى هذه المرتبة المتميزة والمكانة العالمية، سواء لها شخصياً أو للمدينة التي أرادها سموه انطلاقة عربية عالمية تقدم خدماتها في جميع المجالات لأصحاب الإعاقة في أي مكان على هذه البسيطة، كما شكرت رئيس وأعضاء مجلس إدارة كلية بيكن على ثقتهم الغالية بمنحها شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية.