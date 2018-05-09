راشد العوبد: دوري خاص للناشئين ضمن بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، نظمت قناة الشارقة الرياضية فعالية القرعة على جدول المنافسات للدورة الثالثة من "بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات 2018"، خلال شهر رمضان الفضيل، بمشاركة راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية ولاعب المنتخب الوطني السابق عبد العزيز الحداد، ومديري وممثلي الفرق المشاركة.

وقال راشد العوبد خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": نسعى دائماً من خلال مؤسسة الشارقة للإعلام وبطولة الشارقة الرمضانية إلى مواكبة آخر التطورات في الساحة الرياضية لتقديمها للمتابع والمشارك في البطولة الرمضانية.

وأضاف العوبد قائلاً: في هذا العام تم إدراج بطولة الناشئين التي ستحظى بزخم إعلامي كبير، حيث تقام لأول مرة على مستوى الدولة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

الجدير بالذكر أن رمضانية الشارقة لكرة الصالات تعد البطولة الأولى من نوعها الخاصة بكرة الصالات خلال شهر رمضان، والتي باتت ملتقى سنوياً يسهم في اكتشاف مواهب جديدة في كرة الصالات، وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة أسهمت في نجاح غير مسبوق للنسختين الماضيتين، وتعد البطولة من أكبر الفعاليات الرمضانية المتخصصة في كرة قدم الصالات، وتقوم قناة الشارقة الرياضية ببث جميع مبارياتها يومياً على الهواء مباشرة بمصاحبة ستوديو تحليلي لكل مباراة، فضلاً عن تقديم جوائز يومية للجماهير المشاركة.