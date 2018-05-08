اجتماع إدارات "الشرطة الشاملة" بالشارقة يبحث "تطوير العمل"

الشارقة 24:

ترأس العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة، الاجتماع الذي نظمته إدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بقاعة العميد حميد سيف بمباني القيادة، وبحضور المقدم راشد علاي مدير مركز شرطة واسط الشامل، وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارات المختلفة، ومدراء أفرع التحقيق والبحث، بمراكز الشرطة بالشارقة .

وفي بداية الاجتماع رحب العقيد يوسف بن حرمول، بالحضور، واستعرض معهم المواضيع المدرجة في محضر الاجتماع، والتي تتضمن مناقشة بعض الجرائم المتعلقة بسرقة السيارات، ووضع آلية عمل فاعلة للحد منها، كما تطرق لظاهرة السيارات المركونة بصورة عشوائية لفترات ممتدة على طرقات الإمارة الباسمة، وكيفية التعامل معها، كما تم مناقشة بعض المواضيع التي تتعلق بتطوير العمل وتجويد الأداء في كافة مناحي العمل الشرطي .