نادي الشارقة للصحافة يختتم ورشة "الصحافة الاستقصائية"

الشارقة 24:

اختتم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الثلاثاء، ورشة "الصحافة الاستقصائية"، والتي نظمها بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، على مدار ثلاثة أيام، بدءاً من الأحد الماضي، في مسرح المجاز بالشارقة، بمشاركة 15 صحافياً وصحافية من مختلف الصحف المحلية.

وتناولت الورشة مفاهيم وقواعد الصحافة الاستقصائية، وأخلاقيات هذا الفن الصحفي، والاختلافات الجوهرية بين الصحافة الاستقصائية والتقليدية، بالإضافة إلى طرق كتابة القصص الاستقصائية، وآليات ضمان جودتها نصاً ومضموناً، مع تعريف المشاركين بأنواع المصادر التي يمكن الاستعانة بها في طرح التحقيق الاستقصائي.

كما تطرقت الورشة التدريبية إلى أساسيات الكتابة الصحفية الإبداعية، وأهمية أخذ المعلومات من مصادر موثوقة، وكيفية عرض المادة الصحفية بالطرق الصحيحة، وكذلك العناصر التي يجب مراعاتها لضمان الدقة.

وشارك الحضور في تطبيقات عملية حول فنون التحرير والصياغة الاستقصائية والسرد القصصي، والبحث الصحيح عن المعلومات بالاستعانة بالمواقع ذات الصلة.

وفي ختام الورشة تقدم سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالشكر للمشاركين لحرصهم الكبير على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي، كما تقدم بالشكر إلى مدربي مؤسسة تومسون رويترز، على ما بذلوه من جهد بناء طوال مدة الورشة، وقام سعادته بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي، والتقاط صورة جماعية معهم.

من جانبها أكدت أسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، أن الورشة تميزت بالتفاعل الإيجابي وتشارك الرؤى والأفكار بين المتدربين.

واعتبرت الجويعد أن البرامج التدريبية التي ينظمها النادي، وتشمل مختلف فنون وتقنيات العمل الصحفي، من شأنها أن تساهم في تعزيز بناء المزيد من القدرات الصحفية للعاملين في القطاع، وتحقيق التطوير المستمر لهم، وتزويدهم بأفضل الممارسات الصحفية محلياً وعالمياً.

ويعمل نادي الشارقة للصحافة تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لخدمة قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه، وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المتخصصة الهادفة على مدار العام.