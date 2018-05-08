شرطة الشارقة تنظم محاضرات لطالبات مدرسة النخيلات

الشارقة 24:

في إطار الحملات التوعوية الخاصة ببرنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" لتوحيد الجهود الوطنية المعنية بالشأن الطلابي في مختلف المجالات على أسس منهجية، وعلمية واضحة، والذي يسعى من خلال محتواه المعرفي، والثقافي إلى غرس القيم، والمثل، والمبادئ الإيجابية في سلوك طلاب المدارس، قام النقيب خليل الحمادي ضمن فريق برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر"، وشخصية "الشرطي الصغير"، بزيارة لمدرسة النخيلات للتعليم الأساسي بنات بالشارقة.

استهلت الزيارة بمعزوفة قدمتها فرقة موسيقى الشرطة، لإضفاء جو من المتعة، والمرح في نفوس طالبات المدرسة، لتمثل إضافة نوعية لبرنامج الزيارة في جو احتفالي ترفيهي، شهد تفاعلاً، وإقبالاً كبيرين من قبل الطالبات.

تلا ذلك محاضرة تثقيفية قدمها شخصية "الشرطي الصغير"، استهلها التعريف "بمئوية زايد" للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقديراً لما قدمه الشيخ زايد خلال مسيرة حافلة بالعطاء غرس خلالها قيماً سامية في أبناء الإمارات، وفي مقدِّمتها الحكمة والاحترام والعزيمة والانتماء إلى هذا الوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غال ونفيس.

كما اشتملت الفعالية على العديد من الأنشطة والبرامج للأطفال والمسابقات لتحفيز الطالبات على التسلح بالعلم، الأمر الذي ترك أثراً، وانطباعاً إيجابياً في نفوس الحاضرين خلال متابعتهم للعروض المقدمة.