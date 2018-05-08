هيثم بن صقر يشهد أوبريت "زايد الأعوام" بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شهد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، الثلاثاء، أوبريت درامي استعراضي ضخم عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك بمسرح المركز الثقافي بمدينة كلباء.

الأوبريت الذي نظمه قطاع العمليات بمدارس نطاق "هاء 5" بالساحل الشرقي، جاء بعنوان "زايد الأعوام"، حسب ما أفاد راشد الكندي مدير النطاق، والذي أوضح أن الأوبريت جاء كمبادرة لمدارس النطاق، انسجاماً مع احتفالات الدولة بمئوية زايد.

وشاركت 18 مدرسة من مدينة كلباء، ومنطقتي المنيعي ووادي الحلو، في تنفيذ الأوبريت، والذي تخللته مجموعة من الاستعراضات التي تغنى بها الطلبة بحب الوطن على مدار 45 دقيقة.

وأشار الكندي إلى الفكرة العامة للأوبريت الذي أخرجته هند الغافري، وشارك به طلاب وطالبات من مختلف المراحل التعليمية بمدارس النطاق، وتمحورت حول قصة درامية تتناول الفروقات بين واقع دولة الإمارات قبل بزوغ فجر زايد، والنقلة الحضارية التي تحققت على يديه، وما قدم من إنجازات أدهشت العالم في وقت قياسي.

وأفاد مدير النطاق إن الهدف من مثل هذه الفعاليات، استثمار طاقات ومواهب الطلبة في تقديم منتج هادف، وربط الأجيال الجديدة بإرث زايد والقادة المؤسسين، وتوضيح المكتسبات التي حققتها الدولة من طفرة طالت شتى مناحي الحياة نتيجة لجهود القيادة الرشيدة.

شهد الأوبريت سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وسعادة جاسم حسين بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وحشد غفير من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية، والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وعموم الأهالي.