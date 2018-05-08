صقر القاسمي يثمن دعم الشيخة جواهر لجائزة الشارقة للأسرة الرياضية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وبحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عن تفاصيل الدورة الثانية من الجائزة.

وخلال تصريح خاص لـ "لشارقة 24"، توجه الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي رأت سموها بدعم الأسر الإماراتية في دولة الامارات العربية المتحدة.

وأضاف الشيخ صقر: "خصصت الجائزة 4 فئات مختلفة، وهي فئة الأسرة الرياضية، وفئة أسرة بطل، أو بطلة، وفئة أسرة بطل أو بطلة من ذوي الإعاقة، وفئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية، داعياً أفراد المجتمع للمساهمة في هذه الجائزة، لما تحتويه من قيمة كبيرة، بدعم من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بهدف الاستثمار في صحة وسلامة الإنسان.

وفي ختام حديثه، توجه الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، بالشكر الى موقع "الشارقة 24"، على متابعته وتغطيته المستمرة في المجال الرياضي.