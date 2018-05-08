عبد الله دعيفس: مذكرة التفاهم تعزز من مكانة "الشارقة للتحكيم"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة عبد الله دعيفس ، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: "يسعدنا اليوم أن نستضيف رئيس وفريق عمل محكمة التحكيم الدولية في إمارة الشارقة، والتوقيع على مذكرة التفاهم، والتي تعكس مدى النجاح الذي حققه مركز تحكيم في الانتشار والوصول إلى العالمية، وتعكس أيضاً فعالية الخطة الاستراتيجية التي عملنا عليها في المركز على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتأتي بثمارها اليوم".

وأضاف دعيفس: "كما هو معلوم، فإن محكمة التحكيم الدولية تأسست في العام 1923 تحت إدارة غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، وتعمل على حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين، وتمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وقد اكتسب التحكيم التجاري قبولاً عالمياً واسعاً ومتنامياً في ظل كثرة المنازعات التجارية الدولية، وتعد محكمة التحكيم الدولية الملجأ الأول لهذه القضايا في الوقت الذي يتميز فيه قرار المحكمة بأنه معترف به دولياً".