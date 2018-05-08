ندى عسكر: معايير وفئات جديدة لجائزة "الأسرة الرياضية"

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

قالت سعادة ندى عسكر أمين عام جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، إن الجائزة جاءت نتاج لرؤية حكيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية وإيمانهم بدور الأسرة في تحفيز وتشجيع أبنائهم وبناتهم على أسلوب حياة صحي ورياضي لدى الأسر الإماراتية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائهم الرياضيين، حيث خصصت هذه الجائزة للأسر الرياضية والأبطال سواء كانوا من الأسوياء أو المعاقين للمشاركة.

وكشفت عسكر أن الجائزة شهدت انطلاقة قوية في دورتها الثانية، حيث طرحت عدداً من المعايير والفئات الجديدة لزيادة وتشجيع الأسر وتحفيزهم على المشاركة والتسجيل، بهدف تعزيز وعي الكبار والصغار على حدٍ سواء بأهمية النشاط الرياضي.