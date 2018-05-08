"موارد الشارقة" تستقبل المعرض المتنقل لمتحف التاريخ الطبيعي

الشارقة 24:

بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي والنباتي في الشارقة استقبلت دائرة الموارد البشرية في مبناها الرئيسي في اللية، الثلاثاء، "المعرض المتنقل لمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي"، احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف 2018، وذلك تماشياً مع شعار "التواصل الفعال للمتاحف.. منهج جديد.. جمهور جديد"، لتعريف الموظفين بتاريخ الإمارات وتخليده في الذاكرة، ونشر الوعي لدي الموظفين بضرورة المحافظة على البيئة، وأهمية صون مواردها الطبيعية.

حيث قدم المعرض شرحاً يوضح الفروقات المناخية وطريقة تكيف حيوانات الصحراء مع البيئة، وشرح دورة الصخور في الطبيعة، والعلاقة بين الزلازل والبراكين وأماكن حدوثها في العالم، والتعرف على أهم النباتات المحلية واستخداماتها وطريقة تجفيفها وحفظها، وقاموا بتوزيع البروشورات والهدايا على الموظفين لزيادة الوعي لديهم بالمواقع الأثرية في مدينة الشارقة، والتعرف إلى تاريخها والدور الذي تلعبه في تطوير وتنمية المجتمعات.

تأتي هذه المشاركة ضمن سعي الدائرة بنقل رسالة ثقافية تاريخية معرفية للتعريف بالتراث الإنساني الإماراتي، وإبراز دور المتاحف الثقافي الفعال في تطوير المجتمعات المحلية.

كما استضافت الدائرة مستشفى "ميدكير" وهي جهة مساهمة في برنامج وفر، حيث وفرت فحوصات طبية مجانية لضغط وسكر الدم ومؤشر كتلة الجسم لكافة موظفي الدائرة، وقدمت لهم النصائح و الاستشارات المجانية من قبل دكتور طب باطني تواجد مع الفريق الطبي في الدائرة.