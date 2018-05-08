جولات تفتيشية تراقب منافذ بيع الأغذية في بلدية الحمرية

الشارقة 24:

ضمن الاستعدادات لشهر رمضان الكريم نفذت بلدية الحمرية ممثلة في قسم الرقابة الغذائية جولات تفتيشية على كافة منافذ بيع الأغذية في منطقة الحمرية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

واستهدفت الحملة "الهايبر ماركت" و"المجمعات التجارية" "البقالات" وتأكد فريق التفتيش من الإجراءات الوقائية لأجهزة تبريد الأغذية، تزامناً مع فصل الصيف. في ظل الاقبال من المستهلكين على شراء المواد الغذائية قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية لحمرية أن فريق التفتيش يراقب المنشآت الغذائية والأسواق العامة بالمنطقة والمحلات المختلفة، للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة عليها وإحكام الرقابة على بيع الأغذية المختلفة.

وشدد الشامسي على اهتمام بلدية الحمرية برفع نسب مستوى الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بتعزيز برامج التثقيف، والتوعية بالصحة العامة لكافة المنشآت العاملة في منطقة الحمرية.