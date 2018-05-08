"التمكين الاجتماعي" تواصل تنظيم دروس التقوية لأبنائها

الشارقة 24:

واصلت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جهودها بتنظيم دروس تقوية لطلابها الأيتام المنتسبين إليها، والتي أقيمت أحداها في مدرسة المجد النموذجية في الشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، ضمن برنامج المتأخرين دراسياً في خطوة هادفة لتوفير الرعاية الأكاديمية والاهتمام باحتياجاتهم التعليمية المتنوعة.

وزار وفد من مجلس الشارقة للتعليم مقر المدرسة للاطلاع على سير البرنامج، حيث تكفل المجلس بتوفير نخبة من المعلمين المتميزين لتقديم دروس تقوية للطلاب الأيتام في الصفوف الدراسية من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني عشر، كما قدم المجلس التسهيلات اللازمة لتوفير المواصلات لإيصال الطلبة من وإلى المدرسة خلال الفترة المسائية للبرنامج.

هذا وتحرص المؤسسة على توفير حلقات دروس التقوية للطلاب الذين يعانون ضعفاً أو إخفاقاً في التحصيل الدراسي، بإشراف منطقة الشارقة التعليمية التي تبنت البرنامج، ويتولى قسم الأنشطة والرعاية الطلابية بالمنطقة التعليمية تنسيق البرنامج، حيث تتضافر فيه جهود نخبة متميزة من المعلمين المتطوعين من مختلف مدارس الإمارة، فيتطوع فيه العديد من معلمي ومعلمات منطقة الشارقة التعلمية، والمعاهد الثقافية التعليمية الخاصة، ويتزامن مع فترات الاستعداد للامتحانات الفصلية قبيل نهاية كل فصل دراسي.

وصرحت مريم مال الله يرئيس قسم الخدمة النفسية بالمؤسسة: "وفقاً لسياسة المؤسسة التي تهدف من خلال مشروع "علم بالقلم" لدعم تعليم الأيتام، يأتي برنامج المتأخرين دراسياً إلى رفع المستوى التعليمي للأيتام الطلاب المنتسبين للمؤسسة، وتخفيف العبء عن الأوصياء في تحمل مزيد من النفقات الدراسية، حيث يشمل البرنامج كافة الطلبة من ذوي التحصيل الدراسي المتدني، كما ويضم البرنامج المناهج العربية، والبريطانية، والأميركية لكل من التخصصين العلمي، والأدبي، ولضمان استفادة جميع الفئات المنتسبة من كافة خدمات المؤسسة، فيتم التعاون مع المعاهد التي تقدم دروس التقوية باللغة العربية والإنجليزية والأوردو، حسب المنهج الدراسي المنتسب إليه اليتيم، وذلك حتى يتمكن أبناء هذه الفئة من تحسين مستواهم العلمي.

وأفادت عائشة الجرمن مدير إدارة العمليات التربوية في مجلس الشارقة للتعليم: "سعدت بزيارة مدرسة المجد النموذجية للاطلاع على سير دروس التقوية التي قدمت للأيتام المنتسبين لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، والتي جاءت ضمن برنامج المتأخرين دراسياً بالتعاون مع إدارة العمليات التربوية للمجلس، حيث لمسنا تعاون معلمين متميزين ومتطوعين في هذا البرنامج، متمنين لهم التوفيق والنجاح لأبنائنا الأيتام في امتحاناتهم".

وأطلقت المؤسسة مؤخراً مشروع "علم بالقلم" الذي تضمن سلسلة متنوعة من أنشطة هادفة لتوفير احتياجات تعليمية للأيتام، من المساهمة في سداد الرسوم الدراسية لهم، والعمل على التعاون مع المؤسسات التعليمية لتقديم فرص دراسية، ومنح التعليم العالي، كما تقدم المؤسسة أيضاً الدعم للطلبة في مسيرة تعليمهم بتوفير احتياجاتهم كافة من مستلزمات دراسية، وأدوات القرطاسية المدرسية ، وتقدم الإرشاد الأكاديمي خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى المتابعات الدراسية، ودروس التقوية، والدورات الأكاديمية التي تقدم للطلبة لصقل مهاراتهم الدراسية.