ندى الهاجري: بدء التسجيل في "الشارقة للتميز الاقتصادي" 13 مايو

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

صرحت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، لـ "الشارقة 24: بأنه سيتم فتح باب التسجيل للجائزة في 13 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الجائزة تستعد لإطلاق فعاليات الدورة الجديدة والترويج لها على مستوى الدولة ودول الخليج الشقيقة لجذب أكبر عدد من مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في الجائزة، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.

وقالت الهاجري "نظمنا اليوم "ملتقى أفضل الممارسات 2018" في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث إننا حرصنا على مواصلة تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف قطاعات العمل في سبيل تطبيق أرقى معايير الجودة وترسيخ ثقافة التميز، واعتماد أفضل الممارسات في مؤسسات القطاع الخاص على مستوى إمارة الشارقة والدولة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضافت الهاجري لـ "الشارقة 24" "شهد الملتقى الذي يُعتبر أحد الفعاليات السنوية المنبثقة عن "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي"، التي تنظمها غرفة الشارقة في إطار مهامها وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تنظيم الحياة الاقتصادية والقطاعات الصناعية ومختلف المهن في الإمارة، الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة لدورة عام 2018، وذلك وسط مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص والمنشآت الفائزة بدورة الجائزة السابقة والشركات الراغبة في الاشتراك بالجائزة في دورتها المقبلة".

وأكدت منسق عام الجائزة، على أهمية ملتقى أفضل الممارسات في عرض تجارب وإنجازات المؤسسات الفائزة بالجائزة بما يسهم في تعميم وتبادل المعرفة على أوسع نطاق.