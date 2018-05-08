خالد المدفع: "الشارقة للتميز الاقتصادي" أسهمت في نشر ثقافة التميّز والجودة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، إن الجائزة أسهمت على مدى 28 عاماً، وبشكل بارز في نشر ثقافة التميّز والجودة وسط المجتمع الاقتصادي المحلي، ونجحت في التوسع على المستويين الوطني والخليجي، وباتت فئاتها تُغطي جوانب عديدة من عمل إدارات المنشآت.

وأكد خلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24": أن تطوير الجائزة يعد هدفاً رئيسياً ينبغي أن يعمل الجميع من أجله، وملتقى أفضل الممارسات يساهم في هذا الهدف الاستراتيجي بوتيرة مستدامة، مشدداً على أن الجائزة لن تدّخر جهداً في سبيل توسيع دائرة الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في إدارة الجودة وفي مقدمتها "المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" التي تحظى بمكانة مرموقة وعريقة، حيث تمثل معاييرها أحد أرقى النماذج العالمية المعتمدة في مجالي الجودة والتميّز.

واعتبر عضو مجلس أمناء الجائزة، أن الملتقى فرصة مناسبة في كل عام للبحث والتشاور حول أفضل وأحدث الممارسات المتّبعة في إدارة الجودة، نظراً لانعكاسها الإيجابي على نشاط المنشآت الاقتصادية وأبعادها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولتنا على كافة الأصعدة على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وقال المدفع "إن ملتقى أفضل الممارسات يعتبر من ثوابت جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي وأحد محطاتها الرئيسة، ونقطة الانطلاق السنوية نحو تنظيم دورة جديدة ومتجددة من الجائزة شكلاً ومضموناً، لتواصل الجائزة مسيرتها الرائدة من أجل تحقيق الريادة في إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز ثقافة الجودة والتميز والتنمية المستدامة على مستوى الشارقة والدولة ومجلس التعاون الخليجي".

وأضاف المدفع خلال تصريحاته، أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي والملتقى، ما كان لهما أن يستمرا ويتطورا من دون الشراكة الفاعلة مع مختلف قطاعات العمل على مستوى الإمارة.

وأوضح أن الجائزة عقدت خلال الأعوام الطويلة الماضية شراكات عديدة مع جهات أكاديمية ومؤسسات متخصصة في التميّز والجودة، حيث صبّت جهودها في خدمة القطاع الخاص انطلاقاً من مسؤوليتها وقناعتها الراسخة بمدى أهمية إيجاد مبادرات تُعزّز من أنشطة القطاع الخاص، وتحفزه على الاستثمار وإطلاق المشاريع النوعية التي تدعم رؤية الشارقة وقيادتها الحكيمة، وترسّخ مكانة الإمارة كمركز رائد لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي.