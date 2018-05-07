الحوسني: مبادرة 100X100 ردٌ لجميل من ساهم في رفعة الوطن

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أكد علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، أن احتفال الدولة بـ "مئوية زايد" فرصة سانحة لتكريم كل من سار على نهج زايد واقتفى أثره في العمل بدأب في سبيل رفعة هذا الوطن.

وقال الحوسني في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش إطلاق جامعة الشارقة فرع خورفكان مبادرة بعنوان 100X100 أطلقتها جامعة الشارقة فرع خورفكان، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، إن المبادرة تهدف لتكريم أصحاب الجهود الخلاقة والإنجازات المشهودة في مختلف قطاعات العمل بالساحل الشرقي.

وأضاف الحوسني، إن قائمة المكرمين في الحفل الذي تقيمه الجامعة الخميس المقبل، تضم العديد من التربويين والعاملين في قطاعات الصحة والشرطة والدفاع المدني والقضاء والعديد من الشخصيات المجتمعية.

وأشار إلى أهداف المبادرة المتمثلة في رد الجميل لكل من كانت له بصمة وإسهام ومشاركة فاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وتكريساً لهذا النهج وترسيخاً له في نفوس الأجيال الشابة.

واختتم الحوسني حديثه بالإشارة إلى مساهمة المجلس في تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع جامعة الشارقة، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية ودعمه لمختلف المبادرات البناءة وتحقيقاً لرسالته في تدعيم القيم الإيجابية.