أحمد المشرخ: مكرمة "مئوية زايد" تعبر عن الوفاء لذكرى "المؤسس"

الشارقة 24:

ثمن أحمد جمعة المشرخ، مدير إدارة سوق الحراج بالشارقة، مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو حاكم الشارقة في "مئوية زايد"، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة والمتقاعدين.

وقال "إن هذه المكرمة تؤشر بوضوح إلى الوفاء لذكرى "زايد الخير"، وما من شك في أن شعب الإمارات سيبقى كما هو دوماً وفياً لمؤسس وباني ورائد نهضتها وعنوانها العريض، وإنها لذكرى عطرة نحبها ونتفيأ بظلالها، وهذا اليوم هو يوم وطني بامتياز، ومناسبة وطنية كبيرة، ويوم محبة وفرح، ومحطة وفاء وذكرى تاريخية عظيمة".

وأشار المشرخ إلى أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع نهج زايد الخير واهتمامه بالمواطنين، وتيمناً بسيرته وعطائه، وكما قال صاحب السمو رئيس الدولة، "حفظه الله"، زايد هو الخير والعطاء في حياته ودافعنا للخير والعطاء حتى بعد رحيله.