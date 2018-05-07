د. خالد عمر المدفع: إسعاد الشعب هدف تسعى إليه "القيادة الرشيدة"

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أنه: "في عام زايد، وفي ذكرى مرور مائة عام على ميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يفيض الخير، وتزيد مساحات الفرح، فما تحقق من إنجازات منذ البدايات، وما تلاه من بناء ونمو ونهضة وازدهار، مدعاة للفخر والاعتزاز، خصوصاً أننا في دولة الإمارات وصلنا اليوم إلى مكانة مرموقة على مستوى العالم".

وأضاف المدفع: "إن ما وجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، وللمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، احتفاء بمئوية زايد، التي تصادف السادس من مايو الجاري، ليتم صرفها قبل عيد الفطر، وما أمر به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي حكومة الشارقة، ومتقاعديها وصرف إعانة للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية، في نفس المناسبة، يؤكد على مكانة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدى الجميع، وتقديراً وعرفاناً بدوره وجهوده، كما يؤكد على عمق حرص الدولة والقيادة الرشيدة على تعزيز الهدف الذي ترمي إليه بإسعاد شعبها".