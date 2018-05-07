هيئة تطوير معايير العمل تنظم الملتقى الأول لقطاع العمل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

شهد الملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة التي نظمته هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، حضور ومشاركة كبيرة من ممثلي القطاع الحكومي وعدد كبير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الإمارة، إلى جانب ممثلي السفارات المعتمدة في الدولة، ومكاتب استقدام العمالة، والذين ناقشوا جميعاً أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه فئة العمال، وأصحاب العمل على حد سواء.

أكد سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، خلال الملتقى: "أن أهمية الملتقى تكمن في نوعية المحاور التي يناقشها، حيث ظلت إمارة الشارقة ولا تزال سباقة في مجال المحافظة على حقوق العمال، حيث ينبع ذلك من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى الاهتمام بالإنسان، والعمل على تطويره بشكل دائم، وهو ما ينعكس جلياً على طبيعة المبادرات التي تقوم بتنفيذها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، الهادفة إلى ضمان الحقوق وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، وبلا شك أن إقامتنا للملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل، يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل وفئة العمال، وضمان تعاونهما معاً من أجل تحقيق بيئة عمل إيجابية، قادرة على فتح الأفاق أمام الطرفين، من أجل تطوير مسيرة البناء والتنمية في الإمارة".

وأشار سعادة يوسف سالم القصير إلى أن سلسلة الندوات التي شهدها الملتقى تساهم في تعزيز الثقة بين أصحاب العمل والعمال أنفسهم من جهة، وبينها وبين الجهات الحكومية المختلفة من جهة أخرى، وتعمل على ترسيخ الشفافية كقاعدة أساسية في التعامل بين كافة الأطراف، مؤكداً أن الهيئة تعتبر أصحاب العمل والعمال، شركاء استراتيجيون في تطوير مسيرة التنمية في الإمارة.

أفكار وآراء

من جانبه، اعتبر الدكتور قاسم كناكري، أن الملتقى الأول لقطاع العمل، يعد من أهم الملتقيات التي شارك بها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقال: "أهمية الملتقى تكمن في كونه جامعاً لكافة الفئات المتصلة بسوق العمل في الإمارات، سواء مؤثرين أو متأثرين، بحيث يتداولون فيما بينهم استراتيجيات وسياسات هذا القطاع، وبلا شك أن كم الآراء التي شهدتها ندوات الملتقى، وتم جمعها في يوم واحد فقط، توفر علينا سنوات طويلة من البحث والتحليل".

وأضاف: "آمل أن تساعد كافة الأفكار والآراء التي طرحت في الملتقى، هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على تطوير مجموعة من السياسات العصرية، وتساعدها في وضع استراتيجيات متعددة، قادرة على وضع الشارقة في مصاف أهم المدن الراعية للعمالة".

وتوجه الدكتور قاسم كناكري، بالشكر الجزيل إلى هيئة تطوير معايير العمل على أقامتها لهذا الملتقى، كما توجه بالشكر إلى كافة الجهات الداعمة والراعية له.

وطرح الدكتور قاسم كناكري، مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وفئة العمال، حيث ناقش طبيعة التشريعات والقوانين المعمول بها حالياً وما تمتلكه من قدرة على خدمة كافة الأطراف، كما ناقش أيضاً تطبيقات اللوائح الإجرائية للقوانين، وطبيعة تعاون الجهات الحكومية المختلفة في هذا الشأن، وتناولت الندوات جملة من أبرز المشكلات التي يعاني منها الطرفين.

المقترحات

وخلص الملتقى إلى عدد من المقترحات والحلول القادرة على إزالة مثل هذه المعوقات، بحيث تؤدي إلى خلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور قاسم على ضرورة تسريع العمل على تطوير معايير العمل وبيئته في الإمارة عبر المحافظة على فرص تحسين بيئة العمل، بحيث يضمن ذلك استدامتها من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة والمشاركة الإيجابية لرعاية العمالة المختلفة، وخفض نسب الحالات السلبية وسرعة التعامل معها، كما بحث أيضاً سبل تفعيل دور التوعية الحكومية، وأشكال التعاون بين أصحاب العمل والدوائر الحكومية، لما في ذلك من أهمية في تعزيز الشفافية بين كافة الأطراف، ومساهمته في حل الإشكاليات وعوائق العمل.