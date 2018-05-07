سالم القصير: "ملتقى تنظيم قطاع العمل" نافذة للاطلاع على أبرز المعوقات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، نظمت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، صباح اليوم الإثنين، الملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة، بعنوان "إشكاليات ومعوقات العمل وتطوير معايير وبيئة العمل"، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

قال سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن الهدف من الملتقى هو تنفيذ التوجيهات السامية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى الاهتمام بالإنسان، ومتابعة أحوال العاملين وأصحاب العمل في الإمارة للاستماع الى آرائهم ومشكلاتهم لرفعها إلى الجهات المعنية في حكومة الشارقة، والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتطوير قوانين ولوائح والنظم الخاصة بالعمال وأصحاب العمل.

وأضاف القصير: "نسعى في الهيئة بأن يكون الملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة نافذة تمكننا من الاطلاع على أبرز المعوقات التي يعاني منها العمال وكذلك مدراء الشركات والمؤسسات في الشارقة، بحيث نعمل جميعاً على حلها وإزالتها، لا سيما وأن الشارقة أصبحت اليوم وجهة تقصدها العمالة من مختلف أرجاء الأرض، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعامل بطرق مختلفة معها، لضمان حصولها على حقوقها، واحترام كرامتها الإنسانية، إلى جانب امتلاكها للوعي الكافي في تعاملها مع المجتمع المحلي".