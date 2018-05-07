"خيرية الشارقة" توزع "راتب شهر أساسي" بمناسبة "مئوية زايد"

الشارقة 24:





قررت جمعية الشارقة الخيرية، توزيع إعانة شهر إضافي، على المستفيدين من مساعداتها الشهرية، أسوة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وصرف راتب شهر أساسي لجميع موظفيها، بمناسبة الذكرى المئوية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبلغ قيمة تلك الرواتب والمساعدات نحو مليون ونصف المليون درهم، توزع على المستحقين والمستفيدين قبل عيد الفطر السعيد، ويستفيد منها 260 موظفاً، و16 متطوعاً، و687 أسرة تستفيد من الإعانات الشهرية.

وأكد الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، عبد الله مبارك الدخان، أن قرار الجمعية جاء انسجاماً والتزاماً، بتوجيهات "القيادة الرشيدة"، بمناسبة "مئوية" المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تصادف السادس من مايو، كما أنها جاءت في عام زايد، زايد الخير والعطاء، الذي علمنا كيف يكون فعل الخير صافياً نقياً، وكيف يكون العطاء.