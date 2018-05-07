في تصريح خاص..

سالم خميس السويدي يشيد بالملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة

  • الإثنين 07, مايو 2018 في 5:26 م
أوصى سالم خميس السويدي رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات، خلال الملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة، بضرورة الاهتمام بتنظيم مثل هذه الندوات والملتقيات وتكرار إقامتها بشكل دوري.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر: 
 
توجه سالم خميس السويدي رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، بالشكر والتقدير لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة على مبادرتها المميزة لتنظيم الملتقى الأول الخاص بقطاع العمل والاستفادة من هذا الملتقى سواء لأصحاب العمل أو العمال، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، وافتتاح أكبر مركز توافق للعمال في الدولة. 
 
وأشار السويدي: "أن مثل هذه الملتقيات سوف تفيد كثيراً العمال وأصحاب العمل باعتبارهم جزء من مجتمعاتنا"، كما توجه بالشكر للرعاة والمعنيين بهذه العملية متمنياً التوفيق للجميع.   